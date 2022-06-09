Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri! - Haberler

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Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Peki, Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı 2022 görüntüleri!

Efes Tatbikatı 2022 nerede olduğu ve katılan ülkeler merak edilirken Efes Tatbikatı görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü başladı. Peki,Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı 2022 görüntüleri!

EFES TATBİKATI 2022

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2022 Tatbikatı Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri devam ediyor. TSK'nın en büyük planlı tatbikatına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılırken, Türk Ordusu dosta güven, düşmana korku saldı.

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği tatbikatı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra 10'dan fazla ülkenin savunma bakanı ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Çıkarma gemilerinin faaliyetleri ve diğer unsurlarca belirlenen hedeflerin tam isabetle vurulmasıyla tamamlandı.

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin ikinci bölümü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beraberinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tatbikat alanına gelmesinin ardından başladı.

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Adnan Menderes Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanı Akar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Erdoğan'ın Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'ne "uçan kale" olarak nitelendiren CH-47 Chinook helikopteri ile gelmesiyle tatbikat alanındaki göndere Cumhurbaşkanlığı forsu çekildi.

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Tatbikatı takip edeceği 2 numaralı gözlem yerine gelişinde tören mangasını selamlayan Erdoğan, daha sonra gözlem yerine geçti.

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Üzerinde "Cumhurbaşkanlığı forsu" bulunan lacivert mont giyen, Efes 2022 yazılı şapka takan Erdoğan, burada tatbikatı izleyen misafir savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile bir süre sohbet etti.

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever'in tatbikata ilişkin verdiği brifingin ardından tatbikat kapsamında hedefler Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından vurulmaya başlandı. İşte tatbikattan nefes kesen görüntüler. Kaynak: AA

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

Efes Tatbikatı 2022: Efes Tatbikatı nedir? Efes Tatbikatı nerede? İşte Efes Tatbikatı görüntüleri!

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