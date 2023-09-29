Efes Tarlası Yaşam Köyü, Avrupa'nın VIP ziyaretçilerini ağırladı

İzmir'in Selçuk ilçesinin, agro turizm açısından bir cazibe merkezi olarak dünyaya tanıtılması için atılan adımlar büyürken, TUI ve National Geographic iş birliğiyle gerçekleşen "Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Etkili Kadınları" turları çerçevesinde Avrupa'nın VIP ziyaretçileri bir kez daha Efes Tarlası Yaşam Köyüne geldi.

Selçuk ilçesi, TUI ve National Geographic iş birliğiyle gerçekleşen "Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Etkili Kadınları" turları çerçevesinde, Avrupa'nın VIP ziyaretçilerini ağırladı. Ziyaretçiler, Efes Tarlası Yaşam Köyünü gezerek; sürdürülebilir tarım uygulamaları, yerli tohumun önemi, aile tarımı hakkında bilgi aldı.

Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü ve Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan, katılımcılara tohum merkezinde yerli tohumlar ve saklama koşulları hakkında bilgi verdi. Efes Tarlası Yaşam Köyünün kuruluş felsefesi ve amacı hakkında da bilgilendirilen katılımcılar, Toprak Okulu İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, Köy Enstitüleri Anı Odasını ve Artemis Tapınağını da gezdi.

"Geçmişten Günümüze Türkiye'nin Etkili Kadınları" turunu, Selçuk'un ve Efes Tarlası Yaşam Köyünün tanıtımını çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bu şekilde aslında hem Efes Selçuk'un içerisine kentin merkezine başka bir açısıyla turistlerin yoğun ilgisi oluşurken, günümüzde kadınların neler yapabildiğini de gösteren Efes Tarlası Yaşam Köyündeki bu eserlerimiz de ziyarete açılmış durumda. Bunun birçok yönden faydası var. Faydaların en önemlisi de Meryem Ana ve Artemis'e ev sahipliği yapan bu kentin diğer değerlerinin de görülmesi sağlanıyor. Bu şekilde agro turizm için de Efes Selçuk'un önemli bir yere haiz olduğunu kanıtlamış oluyoruz. Efes Selçuk son zamanlarda Avrupalı turistler tarafından oldukça ilgi görüyor. Hem National Geographic Dergisine hem de TUI'YE, acentalarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz" dedi. - İZMİR