Efes Selçuklu Kadınların İlk Gezisi Tire'ye Yapıldı

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen 'Biz Bize' gezilerinin ilk durağı Tire oldu. Kadınlar, rehber eşliğinde çeşitli müzeleri ve pazarı gezdi. Geziye katılan kadınlar memnuniyetlerini dile getirdi. Etkinlik ilerleyen günlerde devam edecek.

Efes Selçuklu kadınların "Biz Bize" gezileri başladı. Efes Selçuklu kadınların ilk durağı Tire oldu.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından kentte yaşayan kadınların yaşamlarında olumlu değişiklikler yaratmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Biz Bize" gezilerinin ilk durağında Efes Selçuklu kadınlar Tire'ye gitti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tarafından belediye hizmet binası önünden geziye uğurlanan kadınlar rehber eşliğinde Kent Müzesi, Kuvayı Milliye ve Zeybek Müzesi, keçe yapım atölyesi ve Tire Pazarı'nı gezdi.

Geziye katılan kadınlar düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

-Hülya İnceoğlu: "Her şey çok güzel. Kadınlar çok mutlu. Bu gezilerin daha çok yaygınlaşıp daha çok kişiye iletilmesini amaçlayarak emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

Keziban Keleş: "Bu şekildeki bir gezi bize çok güzel katkılar sağladı. Psikolojimizi yükseltti. Çok memnun oldum ben. Selçuk Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum."

-Dilek Durmuşoğlu: "Biz kadınlar evde iş yapmaktan kendimize zaman ayıramıyorduk. Bugün bize ait oldu. Görmediğimiz yerleri gördük, bilgilendik. Rehberimiz de bizi çok güzle bilgilendirdi. Çok mutlu olduk. Çok teşekkür ederiz."

-Suzan Doğan: "Çok memnunum. Bu gezi için Başkan'ımıza teşekkür ederiz."

-Tülay Tutgun: "Güzel yerleri gördüm. Arkadaşlarla kaynaştım. Hiç görmediğim yerleri gördüm. Mutlu oldum."

-Oya Yurtseven: "Rehberle birlikte gelmemiz çok güzel oldu. Her şeyi anlattı. Tek başına gelmiş olsaydım bu kadar çok şey öğrenemezdim ve Sayın Belediye Başkanı'mız Filiz Hanım'a teşekkür ediyorum."

Efes Selçuk Belediyesi tarafından kentte yaşayan kadınların katılımıyla gerçekleşecek "Biz Bize Geziyoruz" etkinliği ilerleyen günlerde devam edecek. Tire gezisine katılım göstermemiş olan 18 yaş üstü Efes Selçuk'ta ikamet eden kadınlar diğer gezi yerleri için başvuru yapabilecek. "Efes Selçuklu Kadınlar Geziyor" etkinliği ile ilgili belediye sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacak.