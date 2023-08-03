Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek gezi etkinliği ile kadınlar Tire'yi keşfedecek

Efes Selçuklu kadınlara yönelik "Biz Bize" gezileri başlıyor. Efes Selçuk'ta yaşayan kadınların ilk durağı 8 Ağustos Salı günü Tire olacak. Tire'ye düzenlenecek geziye katılmak isteyen kadınlar için son başvuru günü 4 Ağustos Cuma olarak belirlendi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından kentte yaşayan kadınların yaşamlarında olumlu değişiklikler yaratmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek gezi etkinliği 8 Ağustos'ta Tire ile başlıyor. Efes Selçuklu kadınlar Tire'de Salı Pazarı başta olmak üzere birçok tarihi ve turistik rotayı tanıma fırsatına erişecek.

Geziye katılım belirlenen kontenjanla sınırlı olup başvuruların Efes Selçuk'ta ikamet eden 18 yaş üstü kadınlar tarafından Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne şahsen yapılması gerektiği belirtildi.