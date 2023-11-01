Haberler ›› Turizm ›› Efes Kültür Yolu Festivali'nde Balon Keyfi

Efes Kültür Yolu Festivali'nde Balon Keyfi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu festivallerinin 10. durağı Efes Kültür Yolu Festivali, çeşitli etkinliklerle sürüyor. Festival kapsamında Nevşehir'den İzmir'e getirilen balon, Gündoğdu Meydanı'nda havalanmaya hazır hale getirildi. Balona binen vatandaşlar, şehri havadan görme imkanı buldu. Alan'daki bazı vatandaşlar da havalanan balonun fotoğraflarını çekti.