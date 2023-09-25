Efeler Belediyesi tarafından yapılan Doğa Otel ve Restaurant hizmete açıldı

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'in İmamköy Mahallesi'nde Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Doğa Otel ve Restaurant' düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Otelde 7 adet normal oda ve 8 adet karavan tipi odalar bulunuyor. Açılış törenine birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'in İmamköy Mahallesi'nde Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Doğa Otel ve Restaurant' düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Efeler'de turizm sektörünün canlanması, Kuşadası ve Didim gibi bölgelere giden yabancı turistleri ilçeye yönlendirmek ve alternatif bir tatil olanağı sunmak için yapımı tamamlanan Doğa Otel ve Restaurant'ın içerisinde 7 adet normal odanın yanı sıra 8 adet de tiny house olarak tabir edilen karavan tipi odalar bulunuyor. 3 bin 500 metrekare arsa içerisindeki otelde ise lobi, resepsiyon alanı ve 6 adet standart, 1 adet suit odadan oluşan otel yapısı, 1 adet restoran yapısı, 8 adet tiny house, termal su kaynakları ile birlikte 1 adet yüzme havuzu ve 2 adet jakuzi havuzu yer alıyor. Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Doğa Otel ve Restaurant düzenlenen geniş katılımlı tören ile hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, tüm hizmetlerini Efeler halkı için gerçekleştirdiğini ve tüm tesislerde Efeler ilçesindeki her bir ferdin 310 bin de 1 hisseye sahip olduğunu belirtti. Seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü belirten Başkan Atay, "Seçilmeden önce sizlere bir takım vaatlerde bulundum ve göreve geldikten sonra bunları yerine getirmek için çok ama çok çalıştım. Öncelikle bu eserleri ortaya çıkartan ekibime, emekçi arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Buranın eski halini birçoğunuz biliyorsunuzdur. Oradan böyle bir sanatla ilgili eser oluşturuldu. Bu eserin oluşturulması tabi ki kolay olmadı, çok zorluklar çektik. Ama o zorlukların üstesinden gelmesinden gelmek için çok çaba sarf ettik ve sonunda başardık. Bugün birlikte olduğumuz bu kalabalıkla, omuz omuza yürümenin çok büyük mutluğunu yaşıyorum. Yaptığımız hizmetlerin hepsi sizin için. Kadın arkadaşlarım, kardeşlerim inanın bana bu oteli sizin için açtım. Erkeklerin gideceği çok otel var ama burası muhteşem bir yer. Restoranımızda her türlü kabul günlerinizi burada yapacaksınız. Burası tüm Efeler halkının. Hepimiz bütün tesislerimizde 310 bin de 1 hisseye sahibiz. Hepimizin hissesi bu kadar, hepimiz eşit haklara sahibiz" dedi.

Başkan Atay konuşmasının ardından protokol üyeleri ile Doğa Otel ve Restaurant'ın açılış kurdelesini keserek tesisi Efeler halkının hizmetine sundu. Kurdele kesiminin ardından Atay ve beraberindekiler Doğa Otel ve Restaurant'ı gezerek tesis hakkında bilgi alırken, açılış canlı müzik eşliğinde verilen kokteyl ile son buldu.

Açılış törenine, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - AYDIN