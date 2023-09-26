Efeler Belediyesi'nin İmamköy Mahallesi'nde açtığı Doğa Otel ve Restaurant hizmete girdi

Efeler Belediyesi, turizm sektörünün canlanması ve ilçeye daha çok turist çekmek amacıyla İmamköy Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Doğa Otel ve Restaurant'ı hizmete açtı. Açılış törenine siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Efeler Belediyesi'nin ilçeye daha çok turist çekmek için İmamköy Mahallesi'nde yapımını tamamladığı Doğa Otel ve Restaurant hizmete açıldı.

Efeler'de turizm sektörünün canlanması, Kuşadası ve Didim gibi bölgelere giden yabancı turistleri ilçeye yönlendirmek ve alternatif bir tatil olanağı sunmak için yapımı tamamlanan Doğa Otel ve Restaurant, İmamköy Mesire Alanı'nda düzenlenen görkemli törenle hizmete sunuldu.

Açılışa, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İNSANLARLA OMUZ OMUZA YÜRÜMENİN GURURUNU YAŞIYORUM"

Seçim dönemi verdiği vaatleri yerine getirmek için çok çalıştıklarını söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Öncelikle bu eserleri oluşturan bütün emekçilere, ekibime çok teşekkür ederim. Buranın eski halini çoğu arkadaşımızın bildiğini tahmin ediyorum. O halinden sanatsal bir eser yapıldı. Bunu yapmak hiç kolay olmadı. Çok zorluklar çektik. O zorlukların üstesinden gelmek için çok ama çok çaba sarf ettik ve başardık. Bugün birlikte olduğumuz bu coşkulu insanlarla omuz omuza yürümenin çok büyük gururunu yaşıyorum" diye konuştu.

"BAZI TERCİHLER YAPTIM"

Konuşmasının devamında göreve geldiği ilk günden itibaren Efeler için nasıl bir yol haritası çizdiklerini anlatan Başkan Atay, "İnsanlar iktidara gelince bazı tercihler yaparlar, ben de belediye başkanı olunca bazı tercihler yaptım. O tercihlerin en başında çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğine ulaşmasını istedim. Önce EFESEM'i açtım ve orada çocuklarımızın çok düşük ücretlerle eğitim almasını sağladım. Her çocuk koleje gidemiyor, her çocuk özel ders alamıyor ama ekonomik durumu iyi olmayan çocuklarımızın da Cumhuriyet'in nimetlerinden yararlanma hakkı olduğunu düşünüyoruz" diyerek, belediyenin çocuklar ve gençler için faaliyete soktuğu hizmetlerden bahsetti.

HER AÇILIŞTA BİR AÇILIŞ MÜJDESİ

Efeler Belediye Başkanı Atay, açılış konuşmalarında yeni müjdeler verme geleneğini sürdürdü. Başkan Atay, belediyenin kadınlar için pozitif ayrımcılık kapsamında sunduğu hizmetleri anlatırken, ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde 800 öğrenci kapasiteli gündüz bakımevi açacaklarını da şu sözlerle müjdeledi:

"Ülkemizde en büyük fedakarlığı kadınlar yapıyor. Kadınlar mutlu olmalı bunun için de özgür olmalı. Ben göreve geldiğimde belediyenin gündüz bakımevi hiç yoktu. Şimdi Efeler Belediyesi'nin 5 Gündüz Bakımevi var. Kadınlar, çocuklarını güvenle belediyemizin eğitim yuvalarına emanet edebiliyorlar. Okul öncesi eğitim dünyanın her yerinde çok önemli bizim için de çok önemli olmalı. 6'ncı gündüz bakımevimizin de temelini ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'ndeki belediyemize ait arsada atacağız. 800 çocuğumuzun orada eğitim görmesini amaçlıyoruz."

"İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRMEDE ÇOK USTA OLDUK"

Başkan Atay, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Belediyeler için çok alışık olmayan bir iş daha yaptık ve fabrika kurduk. Güvenliğinden mühendisine kadar her biriminde sadece kadınlar görev yapıyor. Kendi tarım arazilerimizde üretip kendi fabrikamızda ürünleri işliyoruz. Bu bir belediye için bir ilk fakat biz Efeler Belediyesi olarak ilkleri gerçekleştirmede çok usta olduk. Efeler Doğa Otel ve Restaurant da bir ilk. Dışarıdan gelecek olan turistlerin bizlere döviz bırakmaları gerekiyor. Zenginleşmemiz buna bağlı. Üreteceğiz, zenginleşeceğiz ve hakça paylaşacağız. Kadın arkadaşlarım bu oteli sizin için açtım. Erkeklerin gideceği çok yer var. Kadınlar, her türlü etkinliklerini burada yapabilirler. Burası Efeler halkının. Hepimiz bütün tesislerimizde 310 binde 1 hisseye sahibiz. Eşit haklara sahibiz. Doğa Otel ve Restaurant hepimize hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmanın tamamlanmasının ardından Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, misafirler ile birlikte kırmızı kurdeleyi kesti. Açılışta sahne alan Efeler Belediyesi Kent Orkestrası ekibi şarkılarla güne renk kattı.