Efe Sarıkaya kimdir? Efe Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Efe Sarıkaya hangi takımda, hangi mevkiide oynuyor?

Dünya devi Atletico Madrid, Altay'ın 17 yaşındaki savunmacısı Efe Sarıkaya'ya talip oldu. Bunun üzerine futbolseverler Efe Sarıkaya hakkında detayları merak etti. Arama motorlarında ise Efe Sarıkaya kimdir? Efe Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Efe Sarıkaya hangi takımda, hangi mevkiide oynuyor? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.