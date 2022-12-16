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Efe Sarıkaya kimdir? Efe Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Efe Sarıkaya hangi takımda, hangi mevkiide oynuyor?

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Efe Sarıkaya kimdir? Efe Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Efe Sarıkaya hangi takımda, hangi mevkiide oynuyor?

Dünya devi Atletico Madrid, Altay'ın 17 yaşındaki savunmacısı Efe Sarıkaya'ya talip oldu. Bunun üzerine futbolseverler Efe Sarıkaya hakkında detayları merak etti. Arama motorlarında ise Efe Sarıkaya kimdir? Efe Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Efe Sarıkaya hangi takımda, hangi mevkiide oynuyor? soruları aratıldı. Detaylar haberimizde.

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Efe Sarıkaya kimdir? sorusu gündemde yer alıyor. İspanyol ekibi Atletico Madrid, Spor Toto 1. Lig takımlarından Altay'ın genç futbolcusu Efe Sarıkaya'ya ilgisini resmi olarak iletti. Peki, Efe Sarıkaya kimdir? Efe Sarıkaya kaç yaşında, nereli? Efe Sarıkaya hangi takımda, hangi mevkiide oynuyor? İşte detaylar...

EFE SARIKAYA KİMDİR?

30 Kasım 2005 tarihinde doğan Altay'da forma giyen futbolcudur. Stoper mevkiinde forma giyen Sarıkaya'nın sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

Atletico Madrid Efe Sarıkaya Kimdir Altay Gündem Spor Haberler

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