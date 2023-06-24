Fenerbahçe, bir yandan Arda Güler'i takımda kalması için ikna etmeye çalışırken diğer yandan da geleceğin yıldızlarını kulübe kazandırmaya devam ediyor. Peki, Efe Konuşkan Fenerbahçe'ye mi geliyor? Efe Konuşkan hangi takımda oynuyor?

Fenerbahçe'nin gündeminde Arda Güler'e benzetilen 15 yaşındaki Efe Konuşkan yer alıyor Fenerbahçe taraftarlar ise arama motorlarında Efe Konuşkan Fenerbahçe'ye mi geliyor? Efe Konuşkan hangi takımda oynuyor? sorularını araştırıyor.

EFE KONUŞKAN FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe, bir yandan Arda Güler'i takımda kalması için ikna etmeye çalışırken diğer yandan da geleceğin yıldızlarını kulübe kazandırmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler, yetenekleriyle Arda Güler'e benzetilen 15 yaşındaki Efe konuşkan için Bucaspor'la anlaşma aşamasına geldi. Resmi imzaların yakın zamanda atılması bekleniyor.

YENİ ARDA GÜLER BULUNDU

Genç yetenek Arda Güler'in taliplerinin giderek artması ve sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı iddia edilmesi üzerine harekete geçen yönetim Arda Güler'e benzetilen 15 yaşındaki Efe Konuşkan'ı kadrosuna katmaya çok yakın.

BUCASPOR, AÇIKLAMA YAPTI

İzmir ekibinin futbol akademi direktörü Engin Dursun, yaptığı açıklamada, "Efe Konuşkan'ın ailesi ile görüşmeler yapıldı ve anlaşıldı. Şimdi de Fenerbahçe ile kulübümüz arasında görüşmeler gerçekleşiyor. Anlaşmaya çok yakınız" sözlerini kullandı.