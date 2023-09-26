"456 yaşındayım ve iblisim" diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan müslüman mı oldu ve Efe Baycan kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Efe Baycan (Zebani Efe) müslüman mı oldu ve Efe Baycan kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Peki, Efe Baycan (Zebani Efe) müslüman mı oldu? Efe Baycan kimdir, kaç yaşında?

Efe Baycan (Zebani Efe) müslüman mı oldu ve Efe Baycan kimdir, kaç yaşında, dini ne soruları gündemden düşmüyor. Zebani takma adıyla paylaşımlar yapan ve "456 yaşındayım, iblisim" diyen fenomen Efe Aycan, tarzını değiştirerek Umre'ye gitti. Efe Baycan (Zebani Efe) müslüman mı oldu? Efe Baycan kimdir, kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

EFE BAYCAN (ZEBANİ EFE) MÜSLÜMAN MI OLDU?

Sosyal medyada 'Zebani' lakabıyla tanınan ve katıldığı programda 456 yaşında ve iblis olduğunu söyleyen Efe Baycan'ın bu sefer de Müslüman olarak Umre'ye gittiği anlar yayınlandı. Dini değerleri kullanan Baycan'ın görüntüleri tepki çekti.

EFE BAYCAN KİMDİR?

Zebani olduğunu ve 456 yaşında olduğunu iddia eden Efe Baycan'ın pembe saçlarını siyaha boyattı ve Umre'ye gittiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Yer6 hesabından yayınlanan görüntülerde tarzını değiştirerek bambaşka bir hale dönen Baycan'ın görüntüsü tepki çekti. Fenomen için "Prim yapıyorsun" yorumları yapıldı.