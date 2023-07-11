Efe Akman kimdir? Efe Akman kaç yaşında, hangi takımda oynuyor? Efe Akman biyografisi!
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EFE AKMAN KİMDİR?
Efe Akman 20 Mart 2006 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Galatasaray Akademisi'nde yetişen Efe Akman, kulübe ait alt yaş takımlarında gelişimini sürdürdükten sonra 2022-2023 sezonunda 16 yaşında iken Galatasaray Futbol A Takımı kadrosunda sezon öncesi kampı geçirdi.