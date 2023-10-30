Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı. Kaza Edremit otogarı önünde meydana geldi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Edremit'te otomobil ve minibüs çarpıştı, bir kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Edremit otogarı önünde meydana geldi. Muhsine C. idaresindeki 10 LJ 353 plakalı otomobil, duraklama halinde bulunan Münir A. idaresindeki 10 M 35005 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan F.T. isimli kişi yaralandı. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - BALIKESİR