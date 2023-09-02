Edremit'te Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Serpil Efe'nin kullandığı otomobil devrildi ve içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kırsal Mehmetalan Mahallesi yakınında Serpil Efe'nin kullandığı 16 AJR 574 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kazdağları Milli Parkı yolunda devrildi.

Kazada ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile Selma ve Arel Ediz Demircioğlu, Ömer Ege ve Mustafa Efe Koçal yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.