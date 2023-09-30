Edremit'te Kırmızı Işıkta Otomobilin Otobüse Çarptığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobil, otobüse çarptı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edremit'te kadın sürücü kırmızı ışıkta otobüse çarptı: 1 yaralı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobilin otobüse çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza çevre yolunda akşam saatlerinde meydana geldi. Pınar E. idaresindeki 10 ADN 006 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kırmızı ışıkta beklemekte olan Mehmet C. idaresindeki 34 BN 8852 plakalı otobüse çarptı. Kazada, araçta bulunan A.E. yaralandı. Kazayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.