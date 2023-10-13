Edremit ilçesinde otomobil kazası: 1 kişi yaralandı
- Güncelleme:
Otomobil Haberleri
Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Edremit ilçesinde otomobilin kontrolden çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Süphan Mahallesi'ndeki Süphan Ortaokulunun yanında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 AFA 891 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak refuje çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil