Edremit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Edremit deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 10 Ocak az önce deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Edremit deprem oldu mu? merak ediliyor. Peki, Edremit deprem mi oldu? Bugün Edremit deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Edremit deprem ve AFAD İzmir'de deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Edremit deprem kaç şiddetinde oldu? Edremit yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

Edremit deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Edremit deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Edremit deprem mi oldu? Bugün Edremit deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Edremit deprem ve AFAD Edremit deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Edremit deprem kaç şiddetinde oldu? Edremit yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

EDREMİT'DE DEPREM Mİ OLDU?

Yapılan açıklamaya göre deprem yerin 14.95 km derinliğinde gerçekleşti. Saat 10.38'de meydana gelen sarsıntı Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi.