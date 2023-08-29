Edremit Belediyesi Yol Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Edremit Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yolların yapımı için çalışmalarını sürdürüyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar onarılıp halkın hizmetine sunuluyor. Altınkum ve Güre mahallelerinde yapılan asfalt kaplama çalışmalarıyla yollar yenileniyor.

Edremit Belediyesi ilçe genelinde bozulan yolların yapımı için çalışmaya devam ediyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde sürdürdüğü yol bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Özellikle altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar onarılıp halkın hizmetine sunuluyor.

Altınkum Mahallesi Fevzipaşa Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi, 2092. sokak ve bağlantılı yollarda yapılan sıcak asfalt kaplamaların ardından son olarak, Güre Mahallesi'nin Bahriye Üçok Caddesi ve Çakırağa Caddesi'ne bağlantılı yollarda sathi asfalt kaplama çalışmalarına başlandı. Belirlenen programa göre, bozulan ve yıpranan yollar, kısa süre içerisinde yenilerek vatandaşın hizmetine sunulacak.