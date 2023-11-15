Edremit Belediyesi Altınkum Mahallesi'nde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Edremit Belediyesi ilçe genelinde yol çalışmalarına devam ediyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Altınkum Mahallesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınkum Mahallesi'ndeki cadde ve sokaklar yenileniyor. Doğalgaz ve diğer altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar baştan sona belediye ekipleri tarafından düzenleniyor. Yeniden düzenleme çalışmaları kapsamında Çetin Emeç Caddesi 11 bin metrekare parke taş, bin metrekare bordür kaplanarak kısa süre içerisinde hizmete açılıyor. Çetin Emeç Caddesi başta olmak üzere bağlantılı sokaklarda çalışmaları tamamlamak üzere olan ekipleri Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da ziyaret ederek kolaylıklar diledi. Başkan Arslan, inceleme yaparak çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Vatandaşlarımızın altyapı çalışmalarından dolayı uzun süre mağdur olmaması için çalışıyoruz. Bu sorunları bir an önce gidermek ve kışın yağmur çamur ile vatandaşı karşı karşıya bırakmamak için ekiplerimiz cadde ve sokakları tamamen yeniliyor. Yenilenen sokaklarımızda eksik olan noktalarda gerekli ışıklandırma ve peyzaj çalışmaları da sağlanacak. Caddemizi bir hafta içerisinde hizmete açacağız" dedi.