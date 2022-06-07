Edremit Belediye Başkanı kim? Selman Hasan Arslan kim hangi partiden? - Haberler

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a makamında saldırıya uğradı. Başkanın burnu kırıldı ve operasyon geçirecek. Peki, Edremit Belediye Başkanı kim? Selman Hasan Arslan kim hangi partiden?

EDREMİT BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Selman Hasan Arslan, 1957 yılında Edremit / Mehmetalan'da dünyaya geldi. İlkokulu Mehmetalan İlkokulunda, orta ve liseyi Edremit Lisesinde tamamlayan Arslan, 1975 yılında Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine bağlı Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek Okulunu kazandı. 1979 yılında dereceyle mezun olan Arslan, 1983 yılından beri, serbest muhasebeci mali müşavir olarak Edremit'te çalışmaktadır. Arslan, 2009-2014 yılları arasında Zeytinli Belediye Başkanlığı görevini sürdürmüş, 2019 yılında CHP'den Edremit Belediye Başkan Adayı gösterilmiş ve seçimi kazanmıştır. Halen Edremit Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan 2019 seçimlerinde yüzde 45 oyla 1. Olmuştu.

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