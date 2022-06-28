Ediz Hun kimdir? Ediz Hun hayatı ve biyografisi! Ediz Hun kaç yaşında, nereli?

Gündemde sık sık kendine yer bulan ve açıklamaları ile dikkat çeken Ediz Hun merak konusu oldu. İşte Ediz Hun hakkında merak edilen Ediz Hun kimdir, Ediz Hun hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EDİZ HUN KİMDİR?

Doğum tarihi: Kasım 1940

(81 yaşında)

İstanbul

Boy: 1,87 m

Babası Çerkes kökenli olan Ediz Hun İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Avusturya Lisesini bitirdi. Almanya'da bir süre üniversite eğitiminde bulundu. 1963 yılında Ses dergisinin açtığı yarışmayla başladı ve Genç Kızlar adlı filmle sinemaya girdi. 1970'li yılların ortalarından itibaren başlayan erotik filmler furyasında yer almayarak sinemayı bıraktı. Norveç'e giderek Oslo ve Trondheim Üniversitelerinde Biyoloji ve Çevre Bilimleri okuyup ikincilikle mezun oldu.

1991-1993 yılları arasında Çevre Bakanlığı Müşaviri ve İstanbul Çevre İl Müdürlüğü, 1999-2002 yılları arasında ANAP milletvekilliği yapmıştır. Marmara Üniversitesinden sonra Okan Üniversitesinde Ekoloji Bilimleri üzerine öğretim üyeliği yapmaktadır. 18 Nisan 1999 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden İstanbul milletvekili olarak seçildi.

3 Ocak 1973'te THY hostesi Berna Hun ile evlenen Ediz Hun'un bu evlilikten Bengü (d. 1974) ve Burak (d. 1981) adlarında iki çocuğu oldu.

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