Ediz Gürel kimdir? Dünya satranç şampiyonu Ediz Gürel kaç yaşında, nereli?

2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nda dünya satranç şampiyonu Dommaraju Gukesh'i mağlup eden 17 yaşındaki Büyükusta Ediz Gürel, Türk satrancında bir ilki gerçekleştirerek büyük ses getirdi. Genç yaşına rağmen uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Gürel, hem satranç dünyasının hem de spor tutkunlarının ilgi odağı haline geldi. Başarılı oyuncunun kim olduğu ve kariyerindeki önemli dönüm noktaları merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EDİZ GÜREL KİMDİR?

Ediz Gürel, 2008 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Satrançla tanışması ise henüz 7 yaşındayken anaokulunda öğretmeninin yönlendirmesiyle gerçekleşti. Eğitimine Emine Örnek Fen Lisesi'nde devam eden Gürel, 6 Mart 2024'te Prag Satranç Festivali'nde elde ettiği başarıyla Türkiye'nin en genç büyükustası unvanını kazandı.

Genç sporcu, 2019'da Avrupa Okullar Şampiyonası'nda üçüncü olarak Usta Adayı (CM) olurken, 2021'de FIDE Ustası (FM) ve 2022'de Uluslararası Usta (IM) derecelerini aldı. 2023'te ise Dünya Kupası'nda, dünyanın en güçlü oyuncuları arasında yer alan büyükustayı sadece 28 hamlede mat ederek satranç camiasında büyük yankı uyandırdı ve turnuvanın en genç Türk oyuncusu oldu. Aynı yıl, 2023 Avrupa Kulüpler Kupası'nda Türk Hava Yolları takımıyla mücadele eden Gürel, tüm maçları kazanarak turnuvanın en başarılı sporcularından biri olarak dikkat çekti.

EDİZ GÜREL KAÇ YAŞINDA?

Ediz Gürel, 2008 yılında doğduğu için 2025 yılı itibarıyla 17 yaşındadır. Henüz genç yaşına rağmen uluslararası satranç sahnesinde büyük başarılar elde eden Gürel, Türkiye'nin en parlak satranç yeteneklerinden biri olarak gösterilmektedir. Satranç kariyerinde hızla yükselen Ediz, genç yaşta büyükusta unvanını kazanarak adından sıkça söz ettirmektedir.

EDİZ GÜREL NERELİ?

Ediz Gürel, 2008 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Satranç kariyerine burada başlayan genç büyükusta, Bursa'nın yetiştirdiği önemli sporcular arasında yer almaktadır. Hem şehrinin hem de Türkiye'nin gururu olan Ediz Gürel, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmektedir.

EDİZ GÜREL KARİYERİ