Edis Arıyorum şarkı sözleri! Arıyorum sözleri neler? Edis Arıyorum şarkısı dinle!
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Arıyorum şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Edis'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Arıyorum şarkısının sözleri merak uyandırdı. Arıyorum şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Arıyorum şarkı sözleri! Edis Arıyorum sözleri neler? Arıyorum dinle!
Arıyorum şarkı sözleri! Edis Arıyorum şarkı sözleri, şarkının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı isim, Arıyorum şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Arıyorum şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Edis Arıyorum sözleri neler? detaylar haberimizde...
EDİS ARIYORUM ŞARKI SÖZLERİ!
Seni sordum yıldızlara
Bir de baktım yakamoz da var
Yine düştüm yangınlara
Ama yoksun yanımda
Vuruyor bir de anılar yar ölüm gibi
Yine çıksan yollarıma
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum
Kalbim cezalı, cezalı
Söyle ben napiyim, napiyim
Bir gülsen razıyım, razıyım
Yazılmış yazım, yazım
Kalbim cezalı, cezalı
Söyle ben napiyim, napiyim
Bir gülsen razıyım, razıyım
Yazılmış yazım, yazım
Küstürme kalbimi bir hüzünlü vedayla
Bir sorsan halimi daha da dibe batmaz
Aldırmıyor gönül başucumda yalanlar
Bırakmıyor hatıralar
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum
Arıyorum
Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum
Belli değil inan başı sonu
Dolmuş küllükler ben yakıyorum
Ah yakıyorum