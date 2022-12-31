Edis Arıyorum şarkı sözleri! Arıyorum sözleri neler? Edis Arıyorum şarkısı dinle!

Arıyorum şarkı sözleri araştırılıyor. Müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Edis'in kısa sürede binlerce dinlenme ve beğeniye ulaşan Arıyorum şarkısının sözleri merak uyandırdı. Arıyorum şarkısının sözleri araştırması yapılıyor. Arıyorum şarkı sözleri! Edis Arıyorum sözleri neler? Arıyorum dinle!

Arıyorum şarkı sözleri! Edis Arıyorum şarkı sözleri, şarkının dinleyicileri tarafından merak konusu oldu. Yaptığı her parçayla adından söz ettiren başarılı isim, Arıyorum şarkısıyla büyük ilgi gördü ve dinleyenler Arıyorum şarkısı sözleri araştırması yapmaya başladı. Edis Arıyorum sözleri neler? detaylar haberimizde...

EDİS ARIYORUM ŞARKI SÖZLERİ!

Seni sordum yıldızlara

Bir de baktım yakamoz da var

Yine düştüm yangınlara

Ama yoksun yanımda

Vuruyor bir de anılar yar ölüm gibi

Yine çıksan yollarıma

Arıyorum

Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum

Belli değil inan başı sonu

Dolmuş küllükler ben yakıyorum

Ah yakıyorum

Arıyorum

Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum

Belli değil inan başı sonu

Dolmuş küllükler ben yakıyorum

Ah yakıyorum

Kalbim cezalı, cezalı

Söyle ben napiyim, napiyim

Bir gülsen razıyım, razıyım

Yazılmış yazım, yazım

Kalbim cezalı, cezalı

Söyle ben napiyim, napiyim

Bir gülsen razıyım, razıyım

Yazılmış yazım, yazım

Küstürme kalbimi bir hüzünlü vedayla

Bir sorsan halimi daha da dibe batmaz

Aldırmıyor gönül başucumda yalanlar

Bırakmıyor hatıralar

Arıyorum

Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum

Belli değil inan başı sonu

Dolmuş küllükler ben yakıyorum

Ah yakıyorum

Arıyorum

Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum

Belli değil inan başı sonu

Dolmuş küllükler ben yakıyorum

Ah yakıyorum

Arıyorum

Bilsen sensiz nasıl yaşıyorum

Belli değil inan başı sonu

Dolmuş küllükler ben yakıyorum

Ah yakıyorum