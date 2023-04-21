Edirnekapı Şehitliği'nde buruk bayram

İSTANBUL - Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehit kabirlerini ziyaret etti. Kabir başlarında dua okuyan şehit yakınları için her bayram olduğu gibi bu bayram da hüzün ve gözyaşı vardı.

İstanbul'da şehit aileleri her bayram olduğu gibi bayramın birinci gününde erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu şehitlikte, dualar okunarak şehit kabirleri temizlendi. Şehit aileleri kabir başlarında gözyaşlarını tutamadı.

Vatan bu evlatların sayesinde ayakta diyen Şehit Ahmet Üvenç'in abisi Muhlis Üvenç, "İfademiz burada. Anlatmaya gerek yok. Tunceli'de 1995 yılında tim olarak pusuya düşürüldüler. Diğer tim arkadaşları da bir alt sırada yatıyor. Yani anlatacak çok fazla bir şey yok. Acı bizim acımız. Vatan Bizim vatanımız. Yani hayat devam ediyor. Vatan bu evlatlar vatan bu evlatların sayesinde ayakta tabii ki yani. Bunlar olmasa ülke boş. Her bayramda iki günde bir buradayım ben. Yakında oturduğum için yani her gün buradayım. Aileler de beni tanırlar yani" dedi.

Yeğenine Şehit Evladı Elman Şentürk'ün ismini veren annesi Ayşe Şentürk "Şehidimize geldik bugün. Siirt'te Okçular karakolunda 1993'te şehit düştü oğlum ama ondan sonra bir oğlumuz oldu. İsmini onun ismini koyduk. Dayısının ismini taşıyor Elman Şentürk. Çatalca'da da kışlası var. Askeriyede Elman Şentürk ismini, dayısının ismini, oğlun büyüdükten sonra o yürütecek. Acımız çok büyük. Gururumuz da var. Mutluluklar var. Bayramımızı buraya gelip de oğlumun yanında yapıyoruz. Bir oğlum var idi. Onu da Allah'tan şehit verdim. Bir şehit annesiyim. Söyleyecek bir şey bulamıyoruz çok, buraya geldik mi bu çocukları böyle gördük mü içimiz gidiyor. Onu da anneler biliyor. Annelerden başka bu acıyı kimse bile böyle. Gelmedikten sonra sanki bir sefer güceniyor oğlum geliyorum. Bu çocuğumu alıp yanına ikimiz birlikte bu bana arkadaş. Elman'ımı yeniden büyütüyorum" şeklinde konuştu.