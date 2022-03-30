Edirne Ramazan imsakiyesi! Edirne iftar saati ne zaman? Edirne imsak saati ne zaman? Edirne Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatleri!
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11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle İslam alemini tatlı bir telaş ve heyecan sarmış durumda. Tutulacak olan oruçlar ile sabrı ve nimetin kıymetini idrak etmeye çalışacağız. Vatandaşlar da saatlerce tutulan orucun hediyesi olan iftar saatini merak etmekte. Peki Edirne iftar ve imsak saatleri saat kaçta?
EDİRNE (Haberler.com) - Vatandaşlar Ramazan ayının güzelliğini ve uhrevi havasını en iyi şekilde yaşamak için şimdiden alışverişler yapmakta ve kendini hazırlamakta. Ramazanın en güzel yaşandığı şehirlerden biri de hiç şüphesiz Edirne'dir. Camileri, düzenlenen etkinlikleri ve organizasyonları ile Ramazanın ruhunu tam olarak yaşamakta. Orucun başladığını ve bittiğini gösteren imsak ve iftar saatleri merak edilmekte. Peki Edirne iftar saati kaçta? Edirne imsak saati ne zaman?
EDİRNE RAMAZAN İMSAKİYESİ
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