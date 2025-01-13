Edirne okullar tatil mi, Keşan okullar tatil mi 14 Ocak Salı (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)?

Meteoroloji yeni haftanın haritasını paylaştı. Kar, sağanak ve dondurucu soğuk havaların etkisi devam ediyor. Kar İstanbul'un kapısına dayandı. Marmara bölgesinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerimde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Edirne okullar tatil mi 14 Ocak Salı (EDİRNE VALİLİĞİ SON DAKİKA)?

TRAKYA'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Edirne kent merkezinde dün başlayan kar yağışı, bugün yüksek kesimler ile Keşan ilçesinde etkili oldu. Keşan'da başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de devam etti. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, Karayolları ve belediye ekipleri, olası aksaklıklara karşı küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Polis ekipleri de kazalara karşı denetimlerini arttırdı. Kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor

14 OCAK OKULLAR TATİL Mİ?

Henüz valiliklerden tatil yönünde açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

KAR KALINLIĞI 10 SANTİMETRE

Tekirdağ'ın Saray, Malkara, Hayrabolu ilçeleri ile yüksek kesimler de beyaza büründü. Karayolları ve belediye ekipleri, yolların kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü. Kırklareli'nin Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy, Vize ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı sürüyor. Demirköy'ün Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi. Hava sıcaklığı Edirne ve Tekirdağ'da 2, Kırklareli'de 1 derece ölçüldü. Bölgede kar yağışının aralıklarla çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.

KAR İSTANBUL'A YAĞACAK MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar yağışı İstanbul'da yok ama Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun kuzey doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde kar yağışı önümüzdeki hafta içerisinde devam edecek. Bu kar yağışının çok kuvvetli olmayacağını tahmin ediyorum ama yine de kar yağışı görülecek. Bunun yanında Hakkari civarında bugün bir kar yağışı var, o da önemli bir kar yağışı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla Edirne ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey ve Kıyı Ege ile Uşak çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 18°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Kırşehir ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimleri ile Düzce ve Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 3°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu