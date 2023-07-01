Edirne, Kurban Bayramı'nda turist akınına uğradı

Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapan Edirne, Kurban Bayramı'nda inanç ve gastronomi turizmi kapsamında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler tarihi mekanları gezerken, meşhur lezzet tava ciğerini yemek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sultan 2'nci Beyazıt Külliyesi ve Sağlık Müzesi ise 3 bin kişiyi aşan ziyaretçi sayısıyla dikkat çekti.

OSMANLI'ya 88 yıl başkentlik yapan tarih ve kültür şehri Edirne, Kurban Bayramı'nda da inanç ve gastronomi turizmi kapsamında kente gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Selimiye Camisi ile Sultan 2'nci Beyazıt Külliyesi ve Sağlık Müzesi gibi çok sayıda tarihi mekanı gezen ziyaretçiler, kentin meşhur lezzeti tava ciğerini yiyebilmek için ise işletmelerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Tarih ve kültür şehri Edirne, 9 günlük bayram tatilinde de yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Bayramın ilk günü kurbanını kesip yakınlarıyla bayramlaşan çok sayıda yerli Turist, turlarla Edirne'ye gitti. Selimiye Camisi, Sultan 2'nci Beyazıt Külliyesi, tarihi Arasta Çarşısı, Edirne Büyük Sinagogu gibi çok sayıda tarihi mekana ev sahipliği yapan kente gelen ziyaretçilerin ilk durağıysa meşhur lezzet tava ciğer işletmeleri oldu. Araç ve yaya trafiği yoğunluğunun yaşandığı kent merkezinde, özellikle tarihi mekanlar ve müzeler ziyaretçi akınına uğradı.

Ciğerci esnafı Uğurcan İmrak ise ciğerin artık hem yerli hem de yabancı turist için vazgeçilmez hale geldiğini söyleyerek, "Bilindiği gibi tava ciğeri Edirne'nin vazgeçilmez lezzetleri arasında birinci sırayı koruyor. Bayramın birinci ve ikinci günü biraz hareketlilik oldu, bugün üçüncü gündeyiz, bugün de yoğunluğumuz devam ediyor ama yine de gerek sıcak gerek tatil günü olması dolayısıyla insanlar daha çok tatil beldelerini tercih ediyorlar. Biz de her ihtimale karşı, her türlü tedbirimizi aldık, ciğerlerimizi hazırladık, müşterilerimizi hazır şekilde bekliyoruz. Ciğer artık hem yerli hem de yabancı turistlerin vazgeçilmezi haline geldi. Bazı vatandaşlarımız sadece bayramlarda izin alıp Edirne'ye gelebiliyorlar ve bunu da ciğer yiyerek değerlendirmek istiyorlar, biz de onları memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.