Edirne kaç milletvekili çıkarıyor? Edirne milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Edirne AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Edirne kaç milletvekili çıkarıyor? Edirne milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Edirne milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

EDİRNE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Edirne'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Edirne ilinden 4 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

EDİRNE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

CHP Milletvekilleri

Ediz Ün

Ahmet Baran Yazgan

AK Parti Milletvekilleri

Fatma Aksal

İyi Parti Milletvekilleri

Mehmet Akalın