Edirne Jandarma Komutanlığı Kadın Astsubaylar KADES Hakkında Bilgi Verdi

Edirne Jandarma Komutanlığı'nda görevli kadın astsubaylar, Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Edirne gişelerinde kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye etti. Kadın astsubaylar, KADES uygulaması hakkında bilgi vererek broşür dağıttı. Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.

Edirne Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında Edirne gişelerinde kadın sürücü ve yolculara karanfil hediye etti.

Kadın astsubaylar KADES uygulaması hakkında bilgi verdi ve broşür dağıttı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.