Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Edirne'nin deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Edirne deprem bölgesi mi? Edirne'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Edirne kaçıncı derece deprem bölgesi? soruları aratıldı. Peki, Edirne deprem bölgesi mi? Edirne'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Edirne kaçıncı derece deprem bölgesi? İşte detaylar...

Edirne deprem bölgesi mi? Edirne'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Edirne kaçıncı derece deprem bölgesi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Edirne deprem bölgesi mi? Edirne'de fay hattı var mı, nereden geçiyor? Edirne kaçıncı derece deprem bölgesi? sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

EDİRNE DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Edirne'nin Havsa, Meriç, Süloğlu ve Lalapaşa ilçeleri 4. derece deprem bölgesidir. Uzunköprü 3. ve 4. derece deprem bölgesi olurken, İpsala 2. ve 3. derecededir.

Enez ise 1. ve 2. derece deprem bölgesi arasında yer alıyor.

EDİRNE NEREDE?

Türkiye'yi Avrupa'ya bağlayan karayolu üzerinde yer alan sınır şehridir. Edirne, Tunca, Arda ve Meriç ırmaklarının buluştuğu düzlükte kurulmuştur. Karasal iklim hakimdir. Yunanistan ve Bulgaristan'ın yanında kuruludur. Şehir merkezi Yunanistan'a 7 km, Bulgaristan'a 17 km uzaklığındadır.

EDİRNE NÜFUSU KAÇ?

Edirne Türkiye'nin Edirne ilinde yer alan şehir ve aynı ilin merkez ilçesi. Marmara Bölgesi'nin Trakya kesiminde, Yunanistan ve Bulgaristan sınırında yer almaktadır. Edirne, 1363'den 1453'e kadar Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentiydi. 2020 sayımına göre toplam nüfusu 180.901'dir.