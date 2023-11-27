Edirne'deki tarihi konaklar turizme kazandırılacak

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, kentte tarihi konakların ihya edilip turizme kazandırılacağını belirterek, "Bir tarafta Sanat Sokağı olsun, bir tarafta yöresel ürünlerin satıldığı butik mağazalar olsun, bir tarafta konaklama merkezlerimiz olsun ki turizm noktasında bizim konaklamaya da ihtiyacımız var. Gelen turistler de genelde bu tür tarihi yapıları, konakları tercih ediyorlar. Hem konaklama hem de satış noktaları konusunda buraları değerlendirmek istiyoruz" dedi.

Edirne Valiliği, 2018 yılında, 'Altın üçgen' olarak adlandırılan Selimiye, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami ve Kaleiçi'ndeki konakların da bulunduğu 'Tarihi Konakları İhya' projesi başlattı. Bu kapsamda, birden fazla mirasçısı olan ve restorasyon konusunda Anıtlar Kurulu'na takılan 463 konak tespit edildi. 123 konağın metruk olarak belirlenip, restore edilmesi için mülk sahiplerine tebligat gönderildi. Konakların ihyası için sahiplerinden valiliğe satmaları, kendileri onarmak isterlerse proje desteği verileceği, devredilen konakların onarımdan sonra 25-30 yıl kullanma hakkının da valiliğe verilmesi gibi, 3 ayrı seçenek sunuldu. Proje kapsamında 3 kişi konağını valiliğe hibe etti, 9 konak ise sahiplerinden satın alındı, diğer konakların sahipleri ise başvuruda bulunmadı. Bu zamana kadar 3 konak, sahipleri ile '20-30 yıllığına hibe' anlaşması programı ile onarılarak, müze, konuk evi ve kamu binası olarak kullanılmaya başlandı.

'KONAKLAR İHYA EDİLECEK'

Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi konakların ihya edilmesi için çalışmaları yeniden başlattı. Eski İstanbul Caddesi'nde restorasyon çalışmaları süren İlhan Koman Konağı'nda incelemelerde bulunan Sezer, Edirne'de ihya edilecek ve turizme kazandırılacak çok sayıda tarihi konak olduğunu söyledi. Sezer, "İlhan Koman Konağı'nın restorasyonuyla ilgili süreç devam ediyor, kısa sürede burası tamamlanacak. Malumlarınız Edirne konakları çok sayıda olan bir ilimiz ve tarihi yapıları bakımından, kültürel varlıkları bakımında da dünyada sayılı illerden bir tanesi. Dolayısıyla burada da ihya edilecek, hem turizme kazandırılacak çok sayıda yapımız var. Burada bir süreç başlamış durumda ama özellikle bizim Saraçlar Caddesi'nde belediyemize de protokol yapılmış. Oranın projesi tamamlandı. Kaleiçi'yle ilgili de yine çalışmalar devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız boyutuyla hem Saraçlar hem Kaleiçi'ndeki konakların özel şahıslarda ve kamuda olan konaklar var. Bunların ihyasıyla ilgili de yine çalışmalar devam ediyor. Aldığımız kararlar şudur; birincisi bugünden itibaren 27 tane konağımızın restorasyon çalışmalarına başlayacağız. ve önümüzdeki yıl sonu itibariyle de bunların birçoğunu tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaleiçi ve Saraçlar Caddesi'nde bulunan tarihi konakların restorasyon süreçlerinin 2024 yılı itibariyle başlayacağını belirten Vali Sezer, "Tarihi konaklarla ilgili olarak da özel konak sahiplerimizle bir araya geldik. Onlara da şunu bir teklif ettik. Bizim özel konaklarla ilgili olarak yapılacak çalışmalarda bütün proje çalışmalarını yapım aşamasına kadar biz valilik olarak üstlenmeyi kendilerine taahhüt ettik. Burada da yaklaşık 200'e yakın il genelinde benzer yapı var. Kendi konakları ile ilgili restorasyon çalışması yapacak olan bütün konak sahiplerine biz proje desteği vereceğiz. Kuruldan geçireceğiz ve kendilerini inşaata başlayacak seviyeye getireceğiz" dedi.

'KONAK SAHİPLERİ EKONOMİK DESTEK İSTİYORLAR'

Vali Sezer, tarihi konak sahiplerinin ekonomik destek istediklerini belirterek, maddi destek noktasında da çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Tarihi konakların restorasyonları ile birlikte kentin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Sezer, "Bir taraftan Sanat Sokağı olsun, bir taraftan yöresel ürünlerin satıldığı butik mağazalar olsun, bir tarafta konaklama merkezlerimiz olsun ki turizm noktasında bizim konaklamaya da ihtiyacımız var. Gelen turistler de genelde bu tür tarihi yapıları, konakları tercih ediyorlar. Hem konaklama hem de satış noktaları konusunda buraları değerlendirmek istiyoruz. ve bunun da şu ana kadar altyapı çalışmasını yaptık, 3 aylık süreç içerisinde. Görüşmelerimizi gerçekleştirdik, bundan sonra da artık icraata yönelik adımlar atıyoruz" ifadelerini kullandı.