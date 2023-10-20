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Edirne'de Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de bir evde uyuşturucu ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, oda içine kurulan serada esrar yetiştirme düzeneği ve satışa hazır çok miktarda esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce kesinleşmiş bir cezası olduğu belirlendi.