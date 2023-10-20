Edirne'de Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Gözaltına Alındı
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Edirne'de bir evde uyuşturucu ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, oda içine kurulan serada esrar yetiştirme düzeneği ve satışa hazır çok miktarda esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin daha önce kesinleşmiş bir cezası olduğu belirlendi.
Edirne'de bir evde uyuşturucu ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde şüpheli Y.K'nın evinde arama yaptı.
Aramada, oda içine kurulan serada esrar yetiştirme düzeneği tespit edildi. Satışa hazır çok miktarda esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olduğu belirlendi. Y.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.