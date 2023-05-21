Edirne'de Türk Mutfağı Haftası başladı

Edirne'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı. Bu yıl 2'nci kez düzenlenen etkinlik kapsamında Edirne'de saray mutfağının meşhur lezzeti olan, 'deva-i misk helvası' yapılarak yerli ve yabacı katılımcılara ikram edildi.

EDİRNE'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri başladı. Bu yıl 2'nci kez düzenlenen etkinlik kapsamında Edirne'de saray mutfağının meşhur lezzeti olan, 'deva-i misk helvası' yapılarak yerli ve yabacı katılımcılara ikram edildi.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinesiyle 21-27 Mayıs tarihlerinde kutlanan 'Türk Mutfağı Haftası' başladı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi meydanında oluşturulan stantta, şehrin tanınan şekerlemecilerinden Arif Meriç, Edirne'de saray mutfağının meşhur lezzeti olan, 41 çeşit baharat ve yumurta akı ile baldan yapılan 'deva-i misk helvası' hazırlayarak yerli ve yabancı katılımcılara ikram ettii. Hazırladığı helvanın şifa kaynağı olduğunu belirtti.

'Türk Mutfağı Haftası' kapsamında bir diğer etkinlikte, Beyazıt Külliyesi Sağlık Müzesi'nde düzenlendi. Burada da, Karaağaç bal kabağından ilk kez yapılan bir şerbet ziyaretçilere sunuldu. Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, bal kabağı şerbetini yapan Edirne Kent Konseyi Kadın Meclisi'ne teşekkür etti. Şehirlerin tanıtımında en önemli rolün gastronomiye ait olduğunu söyleye Soytürk, "Tüm paydaşlarımızla birlikte bugün Beyazıt Külliyesi'nde ilk etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kıymetli hanımefendilerle birlikte yaptığımız Karaağaç Bal Kabağı Şerbeti ile hafta etkinliklerini başlatıyoruz. Bu yıl ki ana temamız, sürdürülebilir, katıksız ve sağlıklı mutfak. Dolayısıyla bir coğrafyanın tanıtımında gastronomi en önemli unsurlardan biri. Bu hafta boyunca, birçok paydaşımızla beraber, birçok etkinlikte gastronomik zenginliğimizi anlatacağız" dedi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Soytürk, Edirne'ye özgü mutfak lezzetleri ve pişirme tekniklerinin hafta boyunca vatandaşlarla buluşturulacağını belirtti.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023