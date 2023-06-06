Edirne'de turizm potansiyeli tarımsal faaliyetlerle artırılacak

Edirne'de turistlerin hasat ve bağ bozumu dönemlerinde tarımsal faaliyetlere katılmasıyla turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, tarım ürünlerinin hasadı ve bağ bozumu zamanında yapılacak etkinliklerle daha fazla turist ağırlanabileceğini belirtti.

Edirne'de turistlerin hasat ve bağ bozumu dönemlerinde tarımsal faaliyetlere katılmasıyla turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, Dursun Ali Şahin Konferans Salonu'nda düzenlenen " Edirne'de Bağcılık ve Agro Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Paneli"nde, kentin kültür, turizm ve tarım şehri olduğunu söyledi.

Tarım arazileri ve doğal güzelliklerin kente gelenleri büyülediğini belirten Bayazıt, " Edirne'nin güzellikleri bir ressamın elinden çıkmış tablodan farksız. Dönem dönem, mevsim mevsim yeşilin ve sarının geçişleri insanı büyülüyor. Bu görüntüler kenti ziyaret edenlerin de ilgisini çekiyor." dedi.

Turistlerin kanola ve lavanta tarlalarında fotoğraflar çektirdiğini anımsatan Bayazıt, kentin bu potansiyelinin daha fazla değerlendirilebileceğini vurguladı.

"Turistlerin de tarlada izi olacak"

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Edirne'nin yılın her dönemi yerli yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırladığını belirtti.

Tarım ürünlerinin hasadı ve bağ bozumu zamanında yapılacak etkinliklerle daha fazla turist ağırlanabileceğini anlatan Bacıoğlu, "Turistlerin de tarlada izi olacak. Turistleri çeltik tarımına katacağız. Üzüm toplatacağız. Onun yanı sıra sabahın erken saatlerinde gül toplatacağız. Edirne'nin kırsalındaki insanlara dokunmuş olacağız. Köyden kente göçü tersine çevirmek için bir çaba içinde olmuş olacağız." dedi.

Bacıoğlu, Amerikalı turistlerin Karadeniz yaylalarında eski usul balya yapma deneyimini tarımsal faaliyetlerin turizme katkı sağlamasına örnek verdi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emel Gönenç Güler, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı ve enstitüden uzmanlar panelde sunum yaptı.