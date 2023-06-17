Edirne'de Tur Otobüsleri Trafik Sorunu Yaratıyor

Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin, özellikle hafta sonları kentte yurt içi ve yurt dışından gelen tur otobüslerinin ciddi trafik sorununa neden olduğunu belirterek, "Biz hem Vali Bey'e hem Belediye Başkanımıza ilettik. Bu konuyla ilgili en kısa sürede turizm otogarı gibi onları bir yerde konuşlandırma ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bu da hem esnaf açısından hem vatandaş hem trafik açısından önemli" dedi.

Edirne'de kur farkından dolayı özelikle cuma, cumartesi ve pazar günleri Bulgaristan'dan alışveriş yapmak için turistleri taşıyan tur otobüsleri ve özel araçlar kentte trafik sorunun yaşanmasına neden oluyor. Edirne Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ali Şahin kentte trafik sorunun çözülmesi için turizm otogarı yapılması önerisinde bulundu. Şahin, şunları söyledi:

"İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SONUÇ ALIRIZ"

"Belediyle görüşüyoruz bu konuyla ilgili. Dışarıdan gelecek misafirlerle ilgili hem toplu ulaşımın hem taksici arkadaşların nasıl çalışmasıyla ilgili planlarımızı yaptık. Dışarıdan gelen otobüsler Edirne'nin içinde ciddi trafik sorunu oluşturuyor. Bu sefer ulaşım durma noktasına geliyor, özellikle hafta sonları. Biz hem Vali Bey'e hem Belediye Başkanımıza ilettik. Bu konuyla ilgili en kısa sürede turizm otogarı gibi onları bir yerde konuşlandırma ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bu da hem esnaf açısından hem vatandaş hem trafik açısından önemli. İnşallah önümüzdeki günlerde sonuç alırız."