Edirne'de Tava Ciğeri Evlerde de Pişiriliyor

Edirne'nin ünü ülke sınırlarını aşan, kentte gastronomi turizmi oluşmasına neden olan 'tava ciğeri' evlerde de pişiriliyor. Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, AA muhabirine kurban kesilen danaların ciğerinden meşhur lezzetin tarifini anlattı.

Edirne'nin ünü ülke sınırlarını aşan, kentte gastronomi turizmi oluşmasına neden olan "tava ciğeri" evlerde de pişiriliyor.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı ve Edirne Turizm Elçisi Bahri Dinar, AA muhabirine kurban kesilen danaların ciğerinden meşhur lezzetin tarifini anlattı.

Dinar, tava ciğer pişirmenin ayrı bir hüner olduğunu söyledi.

Vatandaşlar için evde yapacakları pratik bir tarif hazırladıklarını ifade eden Dinar, "Öncelikle dananın karaciğerini bir tahtanın üzerine yatırıp üzerindeki zarı alıyoruz. Elimizden geldiğince ciğeri ince ince doğrayacağız ve bu arada içerisindeki sinirleri de almalıyız." dedi.

"Ayçiçeği yağı kullanmaya özen gösteriyoruz"

Doğranmış ciğerlerin bir kevgirin içerisine konularak bol suyla yıkanması gerektiğinin altını çizen Dinar, tarife şöyle devam etti:

"Ciğeri bir süre dinlenmeye bıraktıktan sonra tavamızı hazırlayacağız. Tabii bizim restoranlarda ciğeri pişirdiğimiz tavalar özel ancak evdeki tavayla da ciğeri pişirebiliriz. Zeytinyağı ya da başka bir yağ değil ciğeri pişirirken ayçiçeği yağı kullanmaya özen gösteriyoruz.

Dinlenmeye bıraktığımız ciğeri unladıktan sonra tavamızdaki kızgın yağın içerisine serpiştiriyoruz. Tava ciğer dünyanın en çabuk pişen yöresel lezzetlerinden biri olduğu için elimizde kepçeyle bekliyoruz. Ciğeri bir dakika kadar tavada 'caz cuz' sesini duyup pişirdikten sonra tabağımıza alıyoruz. Kehribar kadar sarı, kelebek kadar hafif bir tava ciğer çıkıyor karşınıza."

"Edirne'ye gel ciğerimi ye"

Dinar, tava ciğerin yanına kurutulmuş biberin yakıştığını dile getirdi.

Söz yazarı ve bestekar merhum Beyazıt Sansı'ya ait "Tava Ciğeri" türküsünü hatırlatan Dinar, "Biz de 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' sloganıyla misafirlerimizi Edirne'mize bekliyoruz. 'Tavası var ciğeri var, yanında da biberi var, a be güzel Edirne'm sende daha neleri var. diyor türküde." ifadelerini kullandı.