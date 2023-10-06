Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Edirne'de U.Ş'nin kullandığı otomobil ile F.Z.K. idaresindeki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
U.Ş'nin kullandığı 34 CKG 718 plakalı otomobil, Bahriye Üçok Caddesi'nde F.Z.K. idaresindeki 34 ERA 835 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü F.Z.K. ve motosikletteki yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil