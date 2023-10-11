Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, İ.B. tarafından kullanılan otomobil ile O.K. tarafından kullanılan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
İ.B'nin kullandığı 22 ADC 971 plakalı otomobil, Yancıkçı Şahin Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda O.K. idaresindeki 22 ACM 091 plakalı motosikletle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil