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Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, İ.B. tarafından kullanılan otomobil ile O.K. tarafından kullanılan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.