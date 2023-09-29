Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, C.K.S'nin kullandığı motosiklet ile P.K'nın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
C.K.S'nin kullandığı 22 BB 228 plakalı motosiklet, Şükrüpaşa Mahallesi'nde P.K'nın yönetimindeki 22 AVV 965 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Otomobil