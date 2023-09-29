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Edirne'de otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, C.K.S'nin kullandığı motosiklet ile P.K'nın yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.