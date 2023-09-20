Edirne'de otomobil sulama kanalına uçtu

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Subaşı Beldesi'nde bir otomobil sulama kanalına uçtu. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Araç sürücüsü ve arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerası olay anını kaydetti.