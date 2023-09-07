Edirne'de Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı
Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 2 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobildeki 2 yolcu yaralandı.
K.A. idaresindeki 22 PF 387 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kazada sürücü K.A. ve yolcular N.D. ve M.I. yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü K.A. hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.
Kaynak: AA / Otomobil