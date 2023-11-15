Edirne'de Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Yaralandı

Edirne'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kaza yerinde metrelerce uzunluğunda fren izi görüldü.

Edirne'nin Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde, S.D. yönetimindeki 22 DS 839 plakalı otomobil ile C.G. idaresindeki 22 ACS 792 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 22 DS 839 plakalı otomobilin sürücüsü S.D. ile yanındaki kızı D.D. yaralandı.

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışının kontrolünü sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı baba ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer araçta bulunan sürücü ve yakını ise kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın yaşandığı caddede metrelerce uzunluğunda fren izi görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE