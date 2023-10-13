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Edirne'de nakil belgesiz tavşan taşıyan sürücüye yüksek ceza

Edirne'nin Havsa ilçesinde yapılan bir denetimde, aracında nakil belgesiz taşınan 100 tavşan bulunan sürücüye 9 bin 211 lira ceza uygulandı. Tavşanlar veteriner sağlık raporuyla taşınması uygun görüldü.