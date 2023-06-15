Edirne'de Lavanta Tarlaları Ziyarete Açıldı

Edirne'de yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği lavanta tarlaları, "Edirne 6. Lavanta Tarla Günleri" etkinlikleriyle ziyarete açıldı. Tarım ve turizm sektörü açısından önemli olan etkinlik, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlendi.

Edirne'de yerli ve yabancı turistin ilgi gösterdiği lavanta tarlaları, "Edirne 6. Lavanta Tarla Günleri" etkinlikleriyle ziyarete açıldı.

Edirne Valiliğinin himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen Edirne Belediyesi, Trakya Üniversitesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin desteklediği etkinlik, enstitünün Lozan Caddesi'ndeki çeşit deneme tarlasında gerçekleşti.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, etkinliğin açılış programında yaptığı konuşmada, enstitünün örnek bir lavanta tarlası oluşturduğunu söyledi.

Etkinliğin tarım ve turizm sektörü açısından bir karşılığının olduğunu belirten Kırbıyık, her iki sektörün kent için önemli olduğunu vurguladı.

Edirne'nin kültür, tarım, doğa ve turizm kenti olduğunu anlatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Edirne elde ettiği tarımsal hasıla ile önemli bir şehir. Tarımsal üretimin devamlılığını sağlama noktasında çeltik başta olmak üzere buğday, ayçiçeği, arpa üretiminde en uygun modelleri ve en uygun tohumları üretip verimi mümkün olduğunca en üst seviyeye çekmemiz gerekiyor.

Bunun için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü gerçekten bugüne kadar birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçirdi, bu kapsamda da yine çok önemli projeleri sürdürmeye devam ediyorlar. Farklı alternatif ürünleri üretebilmek ve bunları katma değer olarak toplumsal yarara dönüştürebilmek çok önemli. Bu anlamda biz lavanta üretiminin geliştirilmesini çok önemsiyoruz."

Kırbıyık, lavanta etkinliklerinin turizm boyutunun da önemli olduğuna dikkati çekti.

Sosyal medyanın insanların etkileşimi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Kırbıyık, "Gittikleri yerlerden en güzel fotoğrafları yakınları, arkadaşları, eşi ve dostuyla paylaşmak istiyor herkes. Edirne bu anlamda çok zengin bir yer. İşte bu tarz alanlarla birlikte bu zenginliğe daha da zenginlik katıyoruz. Hemen yanımızda İstanbul gibi devasa bir metropol şehir var. Başta orada yaşayan yaklaşık 17 milyon vatandaşımız olmak üzere yine bölgemizde, çevremizden, Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizi şehrimize bekliyoruz." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da lavanta üretiminin Edirne'de başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Enstitünün birçok bitki çeşidinde olduğu gibi lavanta üretiminde de öncü rol oynadığını ifade eden Gürkan, "Ziraat Odamız da bunu sürdürdü ve ticari bir alan haline getirdi. Tarım önemli. Sağlıklı gıda olmadan insan yaşamı olmuyor." dedi.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek de 2015 yılında deneme ekimiyle başlayan lavanta üretiminin kent genelinde yaygınlaşarak devam ettiğine işaret etti.

Lavantanın en önemli uçucu yağ bitkilerinin başında geldiğine dikkati çeken Tülek, "Küçük adımlarla başlayan lavanta tarımının ilimizde daha da gelişeceğine ve ekonomiye katkı sağlayacağını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Kırbıyık, Belediye Başkanı Gürkan ve beraberindekiler sembolik lavanta hasadı gerçekleştirdi.

Edirne Belediye Bandosunun konser verdiği programda, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Klasik Müzik Grubu da klasik müzik eserleri seslendirdi.

Tarlaları ziyaret eden vatandaşlar fotoğraf çektirdi.

Etkinlik çeşitli programlarla 20 Haziran'a kadar devam edecek.

Vatandaşlar bu tarihe kadar 09.30 ile 20.30 saatleri arasında enstitünün lavanta tarlalarını ziyaret edebilecek.