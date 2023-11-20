Edirne'de Konut Satış Fiyatları Düşüşte

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, Edirne'de konut satış fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi. Feda, "Dolar, euro, altın ve faizlerin yüksek olması, bankadan ev alacak olan kişilerin konut kredilerindeki artış oranları, insanları ev almaya caydırdı. Ev almaktan uzak tuttu. Yatırımlarını daha kısa dönemde çok getiren yatırımlara yönlendirdi. Dolar, euro gibi veya bankadaki faizin getirisi gibi bir yatırıma dönüştürdü. Bu yüzden insanlar ev almak veya gayrimenkule yatırım yapmaktan biraz uzaklaştı" dedi.

Feda, konut satış fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Feda, şunları söyledi:

"TAM GAYRİMENKUL ALINACAK ZAMAN"

"Dolar, euro, altın ve faizlerin yüksek olması, bankadan ev alacak olan kişilerin konut kredilerindeki artış oranları, insanları ev almaya caydırdı. Ev almaktan uzak tuttu. Yatırımlarını daha kısa dönemde çok getiren yatırımlara yönlendirdi. Dolar, euro gibi veya bankadaki faizin getirisi gibi bir yatırıma dönüştürdü. Bu yüzden insanlar ev almak veya gayrimenkule yatırım yapmaktan biraz uzaklaştı. Aslında tam tersidir. Tam gayrimenkul alınacak zaman. Neden? Fiyatlar yavaş yavaş aşağı çekiliyor. Paranın çok değerli olduğu dönemde, parası olan kişi rahatlıkla pazarlık edip yani 10 liralık mala 7 lira, 8 lira bir öneride bulunduğunda bu malı alabiliyor. Paranın değerli olduğu dönemde gayrimenkul fiyatları düşer. Gayrimenkul fiyatları düştüğünde de yatırımını bankada ki tutacağı para 5 milyon, aylık getirisi 200 bin liraysa ama 3-4 ay sonra o 5 milyon alacağı gayrimenkulün yarısını alamaz. Bu kısa dönemde kar yapıyormuş gibi gözüküp bankaya veya diğer getiri alanlarına yatırıldığında esasında getiri olarak gözükmüyor. Parasını eridiğinin farkında değil insanlar. Sonuçta gayrimenkule yatıran yatırım hiçbir yerde yoktur. Yılbaşının ikinci çeyreği dediğimiz dönemde bu fiyatlar çok çok üstüne çıkacak. Şu an dünya genelinde bir ekonomik kriz var. Bu da her şeye yansıdı. Satın alım güçleri insanların düştü. Mecburen Türkiye gibi bir ülkede, paranın değersiz gibi gözüktüğü bir ülkede esasında paramız değerli. Bunun yatırımını yapmasını bilen, gerçekten bu yatırıma dönüştürebileceği kanalları bilen yatırımcılar para kazanıyor. İnsanlar paralarını bankalarda, dolarda veya euroda çok kazanıyormuş gibi gözüküyor ama ileri ki dönemde gayrimenkul fiyatları ikiye katlandığında bunlar hiç kalacak kenarda."