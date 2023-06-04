Edirne'de kiralık ev yok denilecek kadar azaldı

TÜRKİYE'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, 4'üncü derecede deprem bölgesi olan Edirne'ye göç artınca, kentte kiralık ev yok denilecek kadar azaldı. Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, Özellikle de depremden dolayı kiralıklarla ilgili sıkıntımız büyük. Kiralık fiyatları çok arttı. Artmasının da sebebi; talep var ama daire yok. Bugün 1+1'lere baktığınız zaman 5 bin liradan aşağı yok. Bu hiç normal değil. 50 metrekarelik daireye 5 bin lira - 6 bin lira diyorlar. Bu da şu anda mevcutta daire olmamasından kaynaklanıyor. Şu anda elimizde kiralık daire yok dedi. Türkiye'de 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili kapsayan depremlerin ardından bölgede yaşayan bazı vatandaşlar depreme dayanıklı illere göç etti. Başta Kahramanmaraş, Hatay olmak üzere Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'den 4'üncü derece depreme dayanıklı bölge olan Edirne'ye yaklaşık 5 bin depremzede geldi. Depremzedelerle birlikte 1'nci derece deprem riski bulunan İstanbul ve diğer illerden de Edirne'ye gelenler oldu. Kent merkezi nüfusu 191 bin 470 olan Edirne'de yaklaşık 85 bin konut ve 20 bin iş yeri bulunurken, kiralık ev bulmaksa imkansız hale geldi. Edirne'ye tayin olan memur ve askeri personel başta olmak üzere kiraya çıkmak isteyenler ev bulamamaktan, kirada oturan vatandaşlar da, 15 bin liraya kadar çıkan fiyatlardan şikayetçi.

'ŞU ANDA KİRALIK DAİRE YOK'

Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, kentte halen kiralık evlere taleplerin yoğun olduğunu ama cevap veremediklerini söyledi. Çeker, Özellikle de depremden dolayı kiralıklarla ilgili sıkıntımız büyük. Kiralık fiyatları çok arttı. Artmasının da sebebi; talep var ama daire yok. Daire de az olunca mal sahipleri de kendilerini kasıyorlar, fiyatları yükseltiyorlar. Dolayısıyla kira fiyatları da aldı başını gitti. Örnek vermem gerekirse bugün 1 artı 1'lere baktığınız zaman 5 bin liradan aşağı yok. Bu hiç normal değil. 50 metrekarelik bir daireden bahsediyoruz. 50 metrekarelik daireye 5 bin lira - 6 bin lira diyorlar. Yani tabii ki normal değil. Bu da şu anda mevcutta daire olmamasından kaynaklanıyor. Şu anda elimizde kiralık daire yok. Bir tayinci geliyor şehre, onlara daire bulamıyoruz diye konuştu.

'EDİRNE İSTANBUL'U GEÇMEYE BAŞLADI'

Kiralık lüks evlerin fiyatlarının 15 bin liraya kadar çıkabildiğini kaydeden Çeker, İstanbul'un belli semtleri var çok fahiş fiyatlara kiralar veriliyor, onları bir kenara bırakırsak şu anda Edirne İstanbul'u geçmeye başladı kira fiyatı konusunda. İstanbul'da boğaz var, çok güzel manzaralar var ama Edirne'de o manzara da yok, sadece karşısındaki apartmanı görüyor. Bazı yüzme havuzlu siteler var, oralarda da kiralar 15 bin liraya kadar çıkıyor. Bir de onların aidatları var, aidatları da dolar üzerinden hesaplanıyor dedi.

'EV SAHİPLERİ BİRAZ DAHA VİCDANLI OLMALI'

Edirne'ye depremden dolayı yaklaşık 5 bin kişinin geldiğini ifade eden Dernek Başkanı Çeker, Depremden sonra güvenilir iller arasında gösterilince ondan dolayı Edirne'ye çok talepler gelmeye başladı. Şu anda depremden dolayı 5 bin civarında Edirne'ye gelip yerleşen kişi var. Bu konuda ev sahiplerinin biraz daha vicdanlı olması lazım. Herkes ticarete döndürmüş işi. Edirne'deki ev sahiplerine baktığımızda bir çoğunda 2-3 tane ev var. Biraz daha yaşam koşullarını düşünerek hareket etmeleri lazım şeklinde konuştu.

'ALLAH EV SAHİPLERİNE VİCDAN VERSİN'

Kiraların yüksekliğinden dolayı kızı ve torunun yanında yaşayan Hikmet Demirkan, Şu anda kirada yaşanacak gibi değil. O kadar pahalı ki; 1+1'ler 7 bin 500 lira olmuş. Ev sahiplerine merhamet, öğrencilere yazık. Ev sahiplerine Allah vicdan versin. Çok arttı kiralar, aldığın maaş yetmiyor artık kiraya. Ben 6 bin lira maaş alıyorum, bunun neresiyle kira ödeyeceğim Mecburen kızımla torunumun yanında yaşıyorum ifadelerini kullandı.

'KİRAMIZ 4 KAT ARTTI'

Bu yıl kiralarının 4 kat arttığını söyleyen Fatma Pehlivan da, Kiralar son dönemde çok arttı. Asgari ücretle geçinen birisi bu kadar yüksek kiraları ödeyemez. Geçen yıl oturduğumuz ev bu yıl 4 kat arttı kirası. Gerçekten çok zor bir durum dedi.

'EV SAHİBİM 10 BİN LİRA DA YAPSA KABUL EDECEĞİM ÇÜNKÜ EV YOK'

Ev bulamayacağı korkusuyla taşınmaktan çekindiğini söyleyen Fatoş Şahin ise, Asgari ücreti 8 bin 500 lirayken sen gidip de 10 bin lira kira isteyemezsin. Bu insanlar nasıl ödeyecek bu kiraları. Hadi benim ev sahibim vefalı çıktı, üzmedi bizi. Ama genelde acımasız ev sahipleri de var. Şu anda evden çıkmaya da korkuyorum. Buradan çıkıp başka bir eve girmeye çalışsam 10 bin lira kira isteyecekler. Şu anki ev sahibim 10 bin yapsa da mecbur kabul edeceğim çünkü şu anda Edirne'de kiralık ev yok diye konuştu.(DHA)