Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri coşkusu yaşandı

Edirne'de her yıl düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, Romanlar ve yerli-yabancı turistlerin katılımıyla coşkuyla kutlandı. Tunca Nehri kıyısında toplanan kalabalık, geleneği yaşatarak dileklerini suya bıraktı ve ağaçlara astı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, organizasyona bu kadar kalabalık katılımın ilk kez olduğunu belirtti.

EDİRNE'de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin 2'nci gününde, Romanlar ile kente gelen yerli ve yabancı turistler Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Nehir kıyısında toplanan kalabalık kağıtlara yazdıkları dileklerini suya bırakıp, ağaçlara asarak geleneği yaşattı.

Kentte her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, halkın yoğun ilgisiyle kutlandı. Türkiye'nin hemen her yerinden binlerce kişinin turlarla geldiği şenlikler, tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi'nde dün akşam dev ateşin yakılmasıyla başladı. Romanlar ve yerli ve yabancı binlerce kişi, alanda sabahın ilk ışıklarına kadar dans edip eğlendi. Tunca Nehri'nin geçtiği bölgedeki şenliklerde, yüzünü nehirde yıkayanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları suya bıraktı. Ardından kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğuyla evlerinin yolunu tuttu.

Roman vatandaşlardan Çiğdem Örs de "Şimdi Hıdırellez'i kutluyoruz. Hıdırellez'in asıl amacı, Hızır Aleyhisselam'ın geldiğine inanıyoruz. Onun duaları var, okursanız gelir. Ağaç dalı da baharı anlatıyor, koparıyoruz. Bütün gençler bahar geldiği için gece eğleniyor. Yazı, baharı kutluyorlar. Romanların bayramı" dedi.