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Edirne'de kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü düzenlendi

29 Kasım 2023 15:53 Son Güncelleme: 15:54 Abone Ol

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleriyle, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından kadına yönelik şiddete karşı 'Şiddetsiz adımlar' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe sivil toplum ve dernek temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.