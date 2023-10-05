Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Konusunda Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Havsa'nın Abalar köyünde kadınlara broşür dağıtarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi. KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı anlatıldı.

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) konularındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, çalışmalarına Havsa'nın Abalar köyünde devam etti.

Kadınlara broşür dağıtılarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verildi. KADES uygulamasının amaçları ve kullanımı anlatıldı.

Bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.