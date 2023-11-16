Edirne'de jandarma ekipleri, Süloğlu ilçesine bağlı Küküler köyünde aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı. Ekipler, KADES uygulamasının tanıtılması ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi.

Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) hakkında Süloğlu ilçesine bağlı Küküler köyünde bilgilendirme çalışması yaptı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, KADES uygulamasının tanıtılması ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler Küküler köyünde aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi, KADES uygulamasının amaçları ve kullanımını anlattı.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi amacıyla bilgilendirme çalışmalarının süreceği kaydedildi.