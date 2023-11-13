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Edirne'de Jandarma Ekipleri Aile İçi Şiddetle Mücadele ve KADES Hakkında Bilgilendirme Çalışmalarını Sürdürüyor

Edirne'de jandarma ekipleri, aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkındaki bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde vatandaşlara broşür dağıtarak aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verdi ve KADES'in amaçları ve kullanımı hakkında bilgilendirme yaptı.